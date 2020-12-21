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“Sağlık Bakanlığı bizi muhatap dahi almıyor”

Çok sayıda eğlence sektörü temsilcisi, yarın saat 14.00’te Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. Bakanlık önünde, pandemi tedbirleri çerçevesinde kapalı olan eğlence sektörü temsilcilerini temsilen bir metin okunacağı bildirildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:04
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“Sağlık Bakanlığı bizi muhatap dahi almıyor”

Çok sayıda eğlence sektörü temsilcisi, yarın saat 14.00’te Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. Bakanlık önünde, pandemi tedbirleri çerçevesinde kapalı olan eğlence sektörü temsilcilerini temsilen bir metin okunacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden randevu talep edip, reddedildiklerini belirten eğlence sektörü temsilcileri, “Bizi de dinlemelerini istiyoruz ama kapılar yüzümüze kapanıyor” dedi.

Covis-19 vakalarının arttığının farkında olduklarını ama eğlence sektörü temsilcileri ile yan sektörlerin çok zor durumda olduğunu belirten işletmeler, “Kapattık demek kolay ama ya sonrası? Kapattığınız batıyor. Sosyal devlet anlayışı yok. Biz ne olacağız?” diye sordu.

Belli şartlar, ciddi tedbirler çerçevesinde bir orta yol, bir çözüm yolu bulunması için en azından bir konuşma, bir fikir alışverişi talep ettiklerini belirten işletmeler, batmak üzere olduklarını ve yüzlerce kişinin işsiz kaldığını kaydetti. İşletmeler, “Açık- kapalı işletmeler dengesinde adaletsiz bir tutum olduğunu” da iddia etti.

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