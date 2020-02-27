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Sağlık bakanlığı: Eksik aşısı olan çocuklara takviye yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda iki çocuğa suçiçeği teşhisi konulduğunu açıkladı.

27 Şubat 2020 Perşembe 20:31
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Sağlık bakanlığı: Eksik aşısı olan çocuklara takviye yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda iki çocuğa suçiçeği teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda kaşıntısı olan çocuklar olduğu okul yönetimi tarafından bilgimize getirilmiştir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sıhhiye müfettişlerine ulaşılmış, genel hijyen önlemleri çerçevesinde temizlik malzemeleri okula verilmiştir.” denildi.

Ardından şikayeti bulunan öğrencilerin ekipler tarafından Mağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan cildiye uzmanı doktora yönlendirildiği belirtilen açıklamada, yapılan muayene sonucu okulda öğrenim gören 2 çocuğa suçiçeği teşhisi konulduğu kaydedildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından diğer çocukların da aşı kartlarının kontrol edileceği ve eksik olanlara aşı takviyesi yapılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıUyuzSu çiçeği
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