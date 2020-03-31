SAĞLIK BAKANLIĞI : "Girne'de 5 büyük market çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadı"

Sağlık Bakanlığı, Girne'deki 5 büyük marketde,market çalışanlarına koronavirüs testi uygulandığını ama pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

“Sağlık Bakanlığı’ndan Duyurulur”

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına koronavirüs testi yapılmış olup, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Aynı zamanda aktif olarak Koronavirüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülen çalışanlara tetkikler yapılmış, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.