" Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak " 

Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

11 eylül cuma 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacaktır.

Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlanmış olup, özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenler de limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilirler.

Girne bölgesindeki tüm vatandaşlarımız yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilirler.