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Sağlık Bakanlığı : "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Sağllık Bakanlığı , "Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere artık yemek verilmeyecek” şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:39
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Sağlık Bakanlığı : "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Sağllık Bakanlığı , Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan  hemşirelere artık yemek verilmeyecek” şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

“Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan  hemşirelere artık yemek verilmeyecek” şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.  Böyle bir düşünce ve uygulama asla söz konusu değildir ve olamaz. Ne hükümetimizin ne de Sağlık bakanlığımızın bu yönde bir kararı vardır.
Özellikle COVID-19’la mücadelede, gece gündüz demeden çalışan ve aktif rol alan sağlık emekçilerini mükâfatlandırmayı düşünürken ve bu yönde çalışmaları sürdürürken, hemşirelerimize bir tabak yemeği çok göreceğimiz düşüncesi bile Sağlık Bakanlığı olarak bizleri derinden üzmüştür. Bu tip yayınların pandemi sürecinde yürütülen başarılı çalışmaları gölgelemek adına yapıldığını düşünmekle birlikte, COVID-19 mücadelesine katkı koyan ve hastanelerimizde emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Son Güncelleme: 26.08.2020 10:43
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