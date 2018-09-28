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Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Sağlık Bakanı Filiz Besim Ankara’da “24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi”nin açılışına katıldı. Besim kongreye katılan yabancı ülke temsilcileriyle de bir araya geldi.

28 Eylül 2018 Cuma 12:32
Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Besim, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin çok güçlü ve Türkiye’ye layık bir meslek örgütü olduğunu söyledi.

Besim konuşmasında üniversite yıllarının Ankara’da geçtiğini belierterek öğrenciyken yaşadığı duyguları aktardı.
Besim, “bu zengin topraklarda çok şey öğrendim bunun yanında hekim olmanın kutsallığını, sınırsız vermenin mutluluğunu ve gücünü fark ettim” dedi.

Tanınmamış bir ülkenin vatandaşı olmanın acısını yüreğinin en derinliklerinde hissettiğine vurgu yapan Bakan Besim, insanoğlunun dünyayı sınırlarla hapishaneye çevirse de kuşların ve bilimin asla sınır tanımayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı olarak, hastanın merkezde olduğu sağlık çalışanlarının mutlu olduğu güler yüzlü kaliteli kolay ulaşılabilir bir sağlık sistemini ülkede kurmanın tek amacı olduğunu belirten Besim, “Çok derin bir krizin içine düştük. Programlarımız çok engellendi. Ama biliyorum ki gerek Türkiye Halkları gerekse Kıbrıslı Türkler çok ama çok zor günler gördü. Bu krizinde üstesinden elele sevgiyle işbirliğiyle mutlaka ve mutlaka geleceğimizden hiç ama hiç kuşkum yok. “.ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Filiz Besim kongreye katılan yabancı ülke temsilcileriyle de bir araya geldi.

Bakan BesimAnkara ziyaretleri kapsamında ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı da ziyaret ederek aynı üniversiteye bağlı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Psikiyatri Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında psikiyatri alanında ve diğer sağlık alanlarında eğitim, program geliştirme, program uygulama koruyucu ruh sağlığı temalarında işbirliği protokolü de imzalandı.

Protokole Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş imza koydular.

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Sağlık BakanlığıAnkara ÜniversitesiIşbirliği ProtokolüFiliz BesimGündemKıbrıs
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