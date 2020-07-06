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Sağlık Bakanlığı kararları

Bakanlar Kurulu, koronavirüsün “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan edilmesi ve ülkeye girişlerle ilgili alınan tedbirlerin tümünün iptal edilmesi yönünde karar üretmişti. Bunun akabinde Sağlık Bakanlığı kararları açıklandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 01:56
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Sağlık Bakanlığı kararları

KKTC Bakanlar Kurulu’nun COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye  giriş-çıkışlarla ilgili alanıcak tedbirlerin belirlenmesi konusunda üretmiş olduğu karar, ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın KKTC Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda  Bakanlığımız KKTC’ye Giriş- Çıkışlarla ilgili aşağıdaki kararları üretilmiştir ;

  1. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ve  Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaktır. Bu kural çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde  kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de  geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde geçiş yapacak kişilerin her 15 günde bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya KKTC’de olmak üzere PCR testleri tekrarlanacaktır.

  2. KKTC vatandaşı olsun veya olmasın 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaldıklarını belgelemeleri halinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri durumunda karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’den son 14 gün içesinde başka bir ülkeye seyehat etmeleri durumunda KKTC’ye girişlerinde hangi ülkeden geldiler ise o ülkelere uygulanan koşulları uygulanacaktır.

  3. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkes, geldiği ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride, her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmeleri değerlendirilecektir.

A KATEGORİSİ:

Koşul: Tüm yolcuların seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin Bakanlığımızca yapılacak ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacak, yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

B KATEGORİSİ

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ye gelmeden seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  zorunludur. Bu ülkelerden gelecek yolcular  ayni zamanda KKTC’ye geldiklerinde Bakanlığımızca ikinci PCR test uygulanmasına da tabii olacaklardır.  Bu uygulama 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 72-120 saat (3’üncü- 4’üncü ve 5’inci gün) öncesinden PCR testi  yapılması şeklinde uygulanacaktır.

Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakillleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir.

Evlerinde konaklayacak kişilerin PCR test sonuçları çıkıncaya ve kendilerine bildirilinceye kadar evlerinde izole olmaları zorunludur .Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

C KATEGORİSİ:

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması zorunludur.

Risk Kategorilerine göre Ülkeler Listesi

05 TEMMUZ 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELER

A GRUBU ÜLKELER

  1. Almanya

  2. Avusturalya

  3. Avusturya

  4. Danimarka

  5. Estonya

  6. Finlandiya

  7. Güney Kore

  8. İrlanda

  9. İsviçre

  10. İzlanda

  11. Japonya

  12. Letonya

  13. Lihtenşayn

  14. Litvanya

  15. Macaristan

  16. Maldivler

  17. Malta

  18. Norveç

  19. Polonya

  20. Slovakya

  21. Slovenya

  22. Yeni Zerlanda

  23. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

  1. Andora

  2. Arjantin

  3. Belçika

  4. Birleşik Arap Emirlikleri

  5. Bosna Hersek

  6. Bulgaristan

  7. Çek Cumhuriyeti

  8. Fransa

  9. Gürcistan

  10. Hırvatistan

  11. Hollanda

  12. İspanya

  13. İtalya

  14. Kanada

  15. Karadağ

  16. Katar

  17. Kuveyt

  18. Lüksemburg

  19. Lübnan

  20. Monako

  21. Portekiz

  22. Romanya

  23. San Marino

  24. Sırbistan

  25. Singapur

  26. Türkiye

  27. Uruguay

  28. Ürdün

  29. Vatikan

C GRUBU ÜLKELERİ

  1. Amerika

  2. Brezilya

  3. Hindistan

  4. İngiltere

  5. İran

  6. İsrail

  7. İsveç

  8. Kazakistan

  9. Kosova

  10. Meksika

  11. Mısır

  12. Pakistan

  13. Rusya

  14. Türkmenistan

  15. Ve Diğer Ülkeler

Son Güncelleme: 06.07.2020 02:06
Yorumlar
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Kibris kibris 2020-07-06 02:46:06

Buraya gelecek ve test sonuclari cikana kadar evlerinde izole edilecekler...senda inandin..isiniz hikaye...niye tiplandiniz anlayamadim...siz isi garantiye almayin insanlarin kendilerine brakin...

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E.t 2020-07-06 02:47:35

Gene muz cumhuruyeti oldugumuzu kanitladiniz

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