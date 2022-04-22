Sağlık Bakanlığı: ‘Kinder Schoko Bons’ ürünü ülkemize ithal edilmedi

Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapılarak, ülkede Duty Free mağazalarında satışa sunulan Kinder ürünlerinin Avrupa’dan ithal edilmekte olduğu ancak şu anda tedarikçilerin elinde bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Ülkemizde satışa sunulan Kinder ürünleri ise Türkiye Cumhuriyeti’nden ithal edilmektedir. Gıda maddeleri ile ilgili Avrupa Birliği’nde yayınlanan ve ülkemizi de kapsayan geri çağırma bildirimi tarafımıza T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile iletilmektedir” denildi.

Bakanlık açıklamasında, “Hali hazırda Kinder ürünlerine ilişkin resmi kanaldan tarafımıza iletilmiş bir bildiri bulunmamaktadır. TC Tarım ve Orman Bakanlığının dün yayınlamış olduğu kamuoyu duyurusunda yer alan ’Kinder Schoko Bons’ ürünü ülkemize ithal edilmemiş olup piyasada bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

"BELÇİKA MENŞELİ TEK ÜRÜN OLAN 'KİNDER SUPRİSE MAXİ' GERİ ÇEKİLİYOR"

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının devamında ise şunlar söylendi:

“Tarafımıza iletilmiş bir bildiri bulunmamasına rağmen, yaptığımız incelemeler doğrultusunda KKTC tedarikçisinin Kasım 2021 yılında ithal ettiği ve şu anda stoklarında bulunmayan Belçika menşeli tek ürün olan Kinder Suprise Maxi 100 gram ürünü tedbir çerçevesinde piyasada mevcut satış noktalarından geri çekilmektedir. Kinder Suprise Maxi 100 gram ürünü ile ilgili gelişmeler ve olası ek ürüne ilişkin yeni bir tespitin ortaya çıkması halinde kamuoyuna bilgi verilecektir.”