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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı emekliliğini istedi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, izinlerinden de feragat ederek hemen emekliliğini istedi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:41
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı emekliliğini istedi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, izinlerinden de feragat ederek hemen emekliliğini istedi.

Bugüne kadar bir CTP, üç de UBP’li bakanla müsteşar olarak görev yapan deneyimli bürokrat, bir süredir bakan Ali Pilli ile problem yaşamaktaydı.

Sağlık Fonu’nda biriken kaynağın kullanımı ile başlayan görüş ayrılığı, müsteşarın emekliliğini istemesi ile sona erdi.

Sağlık Fonu’nda biriken kaynağın, Girne Hastanesi’nin tamamlanarak tam teşekküllü olarak Girne halkının hizmetine sunulmasını isteyen müsteşar Akçaba, bakan Ali Pilli’nin Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasını istemesi üzerine görüş ayrılığı yaşamıştı. Ülkedeki başhekimlerin de tavrı, bakanın aksine, Girne’deki GAÜ tarafından yapımına başlanan hastanenin devralınarak tamamlanması yönünde.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre Müsteşar Akçaba, bir süredir YDÜ Hastanesi’nden gelen faturalar, hastanelerdeki eksiklikler ve iç işleyişle ilgili ciddi görüş ayrılıkları yaşamaktaydı.

Akçaba’nın emeklilik talebi, henüz bakanlık tarafından yürürlüğe konmazken, kararından geri dönmeyeceği öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Girne’de görev yapan bir ortopedi doktorunu müsteşar yapmak istediği, Başbakan Ersin Tatar’ın aklındaki ismin ise, daha önce bu görevde bulunan, halen Kooperatif Şirketler Mukayyidi olarak görev yapan Kemal Deniz Dana olduğu belirtiliyor.

HABERKIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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..... YORUM 2020-01-08 19:00:29

Bürokrat Bakana yol gösteren olmalı diye düşünürüm. Ama Bakan da diyorsa ki ben daha yukardayım benim dediğim olur, koltuğunu hak eden işte böyle alır tecrübesini ve gider evine. Bakan da haklı, bölgesine ister birşeyler yapsın da toplasın oycukları. Eğitim Bakanı İskeleye Kolej binası yapar da Sağlık Bakanı yapamaz?

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Vatandaş 2020-01-08 19:34:02

İsabet olmuş gan kusdurdu millete yukardaki armut toplamaz iyi gününde yemeyesin inşAllah

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