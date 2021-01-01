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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti.

01 Ocak 2021 Cuma 13:37
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti.
Hastanın ek olarak kalp yetmezliği
hipertansiyon ,kalp pili, Kr akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı.

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