Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:
Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti.
Hastanın ek olarak kalp yetmezliği
hipertansiyon ,kalp pili, Kr akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı.
Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:
Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti.
Hastanın ek olarak kalp yetmezliği
hipertansiyon ,kalp pili, Kr akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı.