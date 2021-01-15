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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bugün saat 11.30 itibariyle, aşılama işlemi başlamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından aşının yapılacağı merkezler açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:25
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işlemi başlamıştır. Aşılamalar 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.Öncelikle sağlık çalışanları aşılanacaktır.15 Ocak Cuma - 18 Ocak  Pazartesi günlerinde sağlık çalışanları aşılanacak.
Bu kapsamda  bugün ve yarın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları 08.00-18.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacaktır. Pazar gün  08.00 -18.oo saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları(  serbest hekimler,labaratuvarlar , emekli hekimler,  özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb )  aynı şekilde Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacaktır. 


Diğer bölgelerdeki sağlık çalışanları aşılaması cumartesi ve pazar günleri   08.00 -18.00 saatleri arasında şu şekilde yapılacaktır:

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde  devlette ve özel  çalışan sağlık çalışanları  serbest hekimler,laboratuvarlar, emekli hekimler,  özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb...Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde  aşılanacak. Girne Bölgesi’ndekiler  Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde aşılanacaktır. Aynı şekilde  Mağusa ve İskele bölgesindekiler  Mağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacaktır.

Son Güncelleme: 15.01.2021 16:33
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