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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer Biontech aşısının yapımının dün tamamlandığını açıkladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:48
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer Biontech aşısının yapımının dün tamamlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha Pazartesi günü Avrupa Birliği’nden teslim alınacağını da açıkladı.

Salı gününden  itibaren Pfizer Biontech için yeni aşılama başlayacak olup,  bugün  Pandemi Hastanesi, Güzelyurt  Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi'de Sinovac aşılanmasına devam etmektedir.

Yarın bu merkezlere  ek olarak Girne  Akçiçek Haastanesi'nde de Sinovac aşılama uygulaması  yapılacaktır.

Ayrıca evde aşı yaptırmak isteyen ve merkezlere  başvuramayacak olan ileri yaştaki kişiler için kayıtlar alınmakta olup hafta içinde Sağlık Bakanlığı ve yerel  yönetimlere  müracaat  yapmaları  yeterli olacaktır. Aşılar yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde randevu usulü yapılacaktır.

Son Güncelleme: 23.01.2021 15:52
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