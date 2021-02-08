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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık: "Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve  ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir."

08 Şubat 2021 Pazartesi 12:03
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve  ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir.

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