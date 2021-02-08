Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:
Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir.
Bakanlık: "Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir."
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:
Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir.