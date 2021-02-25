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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

"Halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır" 

25 Şubat 2021 Perşembe 15:58
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Covid-19 mücadelesinde  halkımızın kurallara uyması, bireysel olarak herkesin gerekli önlemleri alması, bulaşı  en aza indirgemek için en önemli unsurdur.

Kısmi açılma döneminde genel bir kapanmanın tekrar yaşanmaması için bu mücadelede her bireyin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması elzemdir.   

Bu bağlamda özellikle market alışverişi, bankalar ve mağazalar gibi yerlere gidilirken aile olarak kalabalık bir şekilde gidilmemesi bulaşı azaltmak acısından çok önemlidir.

Bulunduğumuz ortamda elimizden geldiğince kısa süreli vakit geçirilmeli, alışverişi gezme ve sosyalleşme ortamı olarak görmemeliyiz.

Ateş, öksürük, halsizlik gibi Covid-19  konusunda  en ufak bir kuşku oluşturan durumda  PCR testinizi yaptırmak önemlidir. Temaslı olduğunuzu düşündüğünüzde temaslı takip hattı olan 1102 numaralı hattın  aranması  en kısa sürede  hastalığın tespiti ve tedavinin gecikmeden başlaması için  büyük önem taşımaktadır.

Son derece hassas günlerden  geçtiğimiz bu dönemde, halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin bu salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır.

Hepimizi derinden etkileyen genel kapanmaları yeniden yaşamamak adına halkımızı maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermeye davet eder sağlıklı günler dileriz.

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