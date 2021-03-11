Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

11 Mart 2021 Perşembe 14:39
1050 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

12.3.2021’den itibaren covid-19 geçirmiş ve 14.gün ev izolasyonunu tamamlamış iyileşen hastalar Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesine son kontrol tetkikleri için gelmektedirler.

Bu hastalara 15.gün kan tetkikleri Acil Durum  ( Pandemi ) Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Testleri sonuçlanmış ve negatif olan bu hastalar 16. Gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 08:30 ve 12:30 arası akciğer röntgenine gitmektedirler. 

Röntgen için Dr. Burhan Nalbantoğlu’na giden bu hastaların 12.3.2021’den itibaren 08.00 -10.00 arası akciğer röntgenleri bundan böyle haftanın 7 günü Acil Durum Hastanesi’nde yapılacaktır. 

Bu hastaların Acil Durum Hastanesi’ne gitmeleri ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne bu işlem için gitmemeleri önemle  rica olunur.

Bu işlem için gelen hastalar kayıt yapmaları ardından turuncu çadırda bekletilecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim