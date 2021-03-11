Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

12.3.2021’den itibaren covid-19 geçirmiş ve 14.gün ev izolasyonunu tamamlamış iyileşen hastalar Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesine son kontrol tetkikleri için gelmektedirler.

Bu hastalara 15.gün kan tetkikleri Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Testleri sonuçlanmış ve negatif olan bu hastalar 16. Gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 08:30 ve 12:30 arası akciğer röntgenine gitmektedirler.

Röntgen için Dr. Burhan Nalbantoğlu’na giden bu hastaların 12.3.2021’den itibaren 08.00 -10.00 arası akciğer röntgenleri bundan böyle haftanın 7 günü Acil Durum Hastanesi’nde yapılacaktır.

Bu hastaların Acil Durum Hastanesi’ne gitmeleri ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne bu işlem için gitmemeleri önemle rica olunur.

Bu işlem için gelen hastalar kayıt yapmaları ardından turuncu çadırda bekletilecektir.