Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın direktifleri doğrultusunda, “çalışanlar, öğrenciler ve sağlık amaçlı” Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için, Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temas çalışmalarına başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Pilli, vatandaşların mağdur olmaması için Güney Kıbrıs’taki kurumlarla işbirliği yapmak üzere girişim başlattıklarını, karşılıklı geçişlerle ilgili ortak ve eş zamanlı hareket etmek istediklerini, gerekli sağlık koşullarının sağlanması için adım atılacağını kaydetti. Pilli vatandaşların mağdur olmaması adına, vakit kaybetmeden Kıbrıslı Türk ve Rum sağlık bakanlığı yetkililerinden ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden görüş alınarak bir plan hazırlanacağını bildirdi. Pilli ayrıca Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoanno ile de temasta bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Pilli: Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temas çalışmalarına başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:14
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Rum un kapılarını aç sñ. Pilli bir tane sağlam kalmayacayik bunun içinde Allah açısın bizi.
Evet, hem Rum tarafinda salgin devam ediyor hem de Rum tarafina disardan YENI hasta gelme riski var. Rum tarafinda hastaligin GERCEKTEN bitmesi icin 1-En azindan onumuzdeki 4-5 hafta HICBIR pozitif vakanin gorulmememsi (Testler yapilkirsa tabi) ve 2-Rum tarafindan yurt disiyla insan giris cikislarina izin verilmemesi lazim. KKTC olarak simdiye kadar ucuz atlattik cunku kimse bizi tanimiyordu gelen gidenimiz yoktu. Kapilari acarsaniz veya Turkiyeden giris cikislari baslatirsaniz ikinci bir dalga baslatirsiniz ve bunun sorumlulugu ve olecek kisilerin suclusu kapiyi acanlar olur.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Maske olayı da bitsin bakanım. hallet bize o işide.usandık maske takmaktan. faydası yok zaten millet çenesine takmış geziyor.piyasadaki maskelerin %90 ı virüsü de önlemez ayrıca. iş ola iş yapmayalım. kurtar bizi. zorunlu değildir de bitsin
Hem Rum tarafinda salgin devam ediyor hem de Rum tarafina disardan YENI hasta gelme riski var. Rum tarafinda hastaligin GERCEKTEN bitmesi icin 1-En azindan onumuzdeki 4-5 hafta HICBIR pozitif vakanin gorulmememsi (Testler yapilkirsa tabi) ve 2-Rum tarafindan yurt disiyla insan giris cikislarina izin verilmemesi lazim. KKTC olarak simdiye kadar ucuz atlattik cunku kimse bizi tanimiyordu gelen gidenimiz yoktu. Kapilari acarsaniz veya Turkiyeden giris cikislari baslatirsaniz ikinci bir dalga baslatirsiniz ve bunun sorumlulugu ve olecek kisilerin suclusu kapiyi acanlar olur.
şaka yaparsınız sn bakanım... bir de yolda seyrek te olsa rum plakalı araçlar dolaşır ne iştir