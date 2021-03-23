Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüse yakalanan ancak son yapılan test sonuçları negatife dönen bir kanser hastasının “kanser komplikasyonları nedeniyle” hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Bir müddet önce kolona yayılan kanser nedeniyle tıkanıklık operasyonu geçiren ve genel durumu kötü olan 1982 doğumlu (kadın) BIA' nın daha önce tedavi esnasında 7 Mart 2021 tarihinde yapılan PCR testi pozitif çıkması üzerine Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

16 Mart 2021 tarihinde yapılan çift kontrol PCR test sonuçları negatife dönen hasta kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.