Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması şu şekilde:
AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testleri Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı, AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testlerinin Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Açıklaması şu şekilde:
AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testleri Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir.