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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testlerinin Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

26 Mart 2021 Cuma 14:37
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması şu şekilde:

AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testleri Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir.

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