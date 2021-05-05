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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:24
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık Açıklaması:

Sağlık Bakanlığı Covid-19 önlemleri çerçevesinde hastanelerimizde ve ödeme noktalarındaki yığılmaların önüne geçmek ve teması azaltmak amacıyla Sağlık Raporları Otomasyon Sistemine ilaveten Çalışma İzinleri Sağlık Raporları Online Ödeme ve Takip Modülü ile Belediyeler Sağlık Raporları Başvuru Online Ödeme ve Takip Modülünü devreye koydu. 

Yeni uygulamayla birlikte sağlık karneleri daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebilecek. 

Yukarıda belirtilen sistemle belediye hudutları içerisinde gıda maddeleri üretenler, dağıtanlar, periyodik olarak yapılan sağlık karnesi tahlillerini Sağlık Raporları otomasyon sisteminden yapabileceklerdir. 

Başvuruda bulunacak olan kişiler evrakları üzerinde bulunan QR kodunu telefonlarından okutarak ödeme ekranına geçebilir ve ödemelerini gerçekleştirebilir veya odeme.saglik.gov.ct.tr adresine girerek evraklarında belirtilen kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla da ödemelerini yapabileceklerdir. 

Böylelikle müracaata bulunan kişiler sağlık tahlil ödemelerini online olarak gerçekleştirip, sağlıktaki süreçlerini de kendileri takip edebileceklerdir.

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