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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatlerini açıkladı...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:32
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklama 
Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır. 
Lefkoşa 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Ayaktan Tanı Merkezi ) 
1.Gün ( 08.00-13.00 ) 
2.Gün  (08.00-16.00) 
3.Gün  ( 08.00-19.00) 

Lefkoşa Fuar Alanı
1.Gün kapalı 
2.Gün ( 08.00- 14.30 ) 
3.Gün ( 08.00-14.30 )  

Mücahitler Sitesi 
1.Gün kapalı 
2.Gün ( 08.00- 14.30) 
3.Gün ( 08.00- 14.30) 
Girne 
Girne Akçiçek Hastanesi 
1,2 ve 3. Gün ( 08.30- 13.00) 
Leymosun Kültür Evi 
1.Gün kapalı 
2.(08.00-14.00) 
3.(08.00-14.00) 
Gazimağusa 
Gazimağusa Devlet Hastanesi 
1,2 ve 3. Gün (08.00-14.00 ) 
Magem 
1.Gün kapalı 
2.(08.00-14.00) 
3.(08.00-14.00) 
 

Son Güncelleme: 12.05.2021 14:39
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