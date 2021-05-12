Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklama
Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.
Lefkoşa
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Ayaktan Tanı Merkezi )
1.Gün ( 08.00-13.00 )
2.Gün (08.00-16.00)
3.Gün ( 08.00-19.00)
Lefkoşa Fuar Alanı
1.Gün kapalı
2.Gün ( 08.00- 14.30 )
3.Gün ( 08.00-14.30 )
Mücahitler Sitesi
1.Gün kapalı
2.Gün ( 08.00- 14.30)
3.Gün ( 08.00- 14.30)
Girne
Girne Akçiçek Hastanesi
1,2 ve 3. Gün ( 08.30- 13.00)
Leymosun Kültür Evi
1.Gün kapalı
2.(08.00-14.00)
3.(08.00-14.00)
Gazimağusa
Gazimağusa Devlet Hastanesi
1,2 ve 3. Gün (08.00-14.00 )
Magem
1.Gün kapalı
2.(08.00-14.00)
3.(08.00-14.00)