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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık: Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacaktır. 

25 Mayıs 2021 Salı 11:11
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacaktır. 

Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklenmiş olup, Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Aşı yapılan merkezler aşağıda yer almaktadır. 

Lapta Sağlık Merkezi 
Akdoğan Sağlık Merkezi 
Maraş Sağlık Merkezi 
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 
Gazimağusa Devlet Hastanesi  
Cengiz Topel Hastanesi  
Girne Akçiçek Hastanesi 
Çamlıbel Sağlık Merkezi 
Değirmenlik Sağlık Merkezi

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