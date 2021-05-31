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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklama :

Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçilere dün yapılan PCR testleri sonucunda 85 kişi pozitif çıkmış olup, gerekli tetkik ve tedavilerine başlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından hepsi aynı şantiyede kalan işçilerin  temaslı takipleri yapılmış ve 53 kişi temaslı otellerinde merkezi karantinaya alınmıştır. Tamamı gözetim altında bulunmaktadır ve bundan sonraki süreçte herhangi bir bulaşın olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

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