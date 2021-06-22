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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

22 Haziran 2021 Salı 14:08
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Sağlık Bakanlığı tarafından Johnson&Johnson aşısı yapmakta olan hastanelere yeni Sağlık Merkezileri de eklenmiş olup, çalışma saatleri belirtilmiştir. Eklenen yeni merkezler 23 Haziran Çarşamba ve 24 Haziran Perşembe gününden itibaren aşılama yapacaktır.

Var olan merkezlerin saatleri

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi – 08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00)

Gazimağusa Devlet Hastanesi- 09.00-16.00

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi – 09.00-18.00

Cengiz Topel Hastanesi – 09.00-13.30

Eklenen yeni merkezler

Mehmetçik Sağlık Merkezi saat 08.00- 13.30

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 09.00- 18.00

İskele Sağlık Merkezi 14.00-18.00

Maraş Sağlık Merkezi 14.00-18.00

23 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren yine yukarıda belirtilen merkezlere ek olarak turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşıları

Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında

24 Haziran 2021 Perşembe gününden itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halkımıza Johnson% Johnson aşıları

Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi

Girne’de Suat Günsel Hastanesi

Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri,

Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında

Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Johnson& Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımız ve yukarıda belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekmektedir.  Kayıt oluşturma esnasında yaşanan herhangi bir sorun olması durumunda ise 1111 numaralı çağrı merkezi veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşılabilir.

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