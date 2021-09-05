Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama!

05 Eylül 2021 Pazar 17:33
765 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama!

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Bir süredir Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen ve laboratuvarların kendi gerekçeleri ile ara verdiği PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla konsensüs sağlandı. Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in ilgili laboratuvar yetkilileri ile yaptığı görüşme sonucunda 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren PCR ve antijen testi yapacak olan laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek test kitlerini temin edebileceklerdir.

Ayrıca adaya gelecek olan yolcular güncellenen Ada Pass sistemi üzerinden yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilir ve QR kodlarını alabilmektedirler. Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar ise 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beria İnsel Hayata Gözlerini Yumdu!
Beria İnsel Hayata Gözlerini Yumdu!
Hastaneden acı haber geldi!
Hastaneden acı haber geldi!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim