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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

24 Eylül 2021 Cuma 11:21
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:
Ada içi sınır geçişlerinde 27 Eylül 2021 Pazartesi 08.00’den itibaren tam aşılı kişilerden Covid-19 testi istenmeyecektir. 
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında her iki tarafın  epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alınmıştır. 
Aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabileceklerdir. 
Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabileceklerdir.

Son Güncelleme: 24.09.2021 11:27
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