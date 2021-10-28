Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

2 doz Sinovac aşısı olan ve 3 ayını dolduran herkes 3. Doz aşılarını yaptırmak için aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.

60 yaş ve üzerinde olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.

Bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırabilirler.

29 Ekim Cuma ve 30 Ekim Cumartesi günü hizmet verecek aşı merkezleri ve saatleri aşağıda yer almaktadır.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

29 /30 Ekim ( 08.00-16.00)

Mağusa Devlet Hastanesi

29 /30 Ekim ( 08.00-14.00)