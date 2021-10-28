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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

28 Ekim 2021 Perşembe 10:18
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

2 doz Sinovac aşısı olan ve 3 ayını dolduran herkes 3. Doz aşılarını yaptırmak için aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler. 

60 yaş ve üzerinde olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler. 

Bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırabilirler. 

29 Ekim Cuma ve 30 Ekim Cumartesi günü hizmet verecek aşı merkezleri  ve saatleri aşağıda yer almaktadır. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 

29 /30 Ekim ( 08.00-16.00) 

Mağusa Devlet Hastanesi 

29 /30 Ekim ( 08.00-14.00)

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