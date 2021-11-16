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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

16 Kasım 2021 Salı 12:27
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı Açıklama

“Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir”

Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz.

Aşı programınızı aşağıdaki tabloda yer alan şekilde tamamladığınıza emin olunuz. Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir. 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır.  Hiç aşı olmayanlar, 2. Doz, 3. Doz ve 4. Doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir.

Kış aylarına girdiğimiz bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışlılığımızı güçlendirmek elzemdir. Covid-19 aşı merkezlerimiz ve yapılan aşılar tabloda yer almaktadır.

AŞILAMA PROGRAMIMIZ 

 

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz  Biontech/Sinovac

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen)

7.

3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar

4.doz    Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Cyprus Life Hospital

Değirmenlik Sağlık Merkezi

Elit Hospital

Etik Hastanesi

Fuar Alanı Aşı Merkezi

Kolan Lefkoşa Hastanesi

Miracle Hospital

Trenyolu Polikliniği

Gazi Mağusa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri

Akdoğan Sağlık Merkezi

Geçitkale Sağlık  Merkezi

Kunter Güven Hastanesi

Mağusa Tıp Merkezi

Mağusa Yaşam Hastanesi

Maraş Sağlık Merkezi

Serdarlı Sağlık Merkezi

Girne

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Girne Akçiçek Hastanesi

Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Dikmen Sağlık Ocağı

Esentepe Sağlık Merkezi

Girne Amerikan Üniversitesi

Lapta Sağlık Merkezi

Özel Girne Hastanesi

Özyalçın Aşı Merkezi

Güzelyurt

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Güzelyurt Saglik Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.

İskele

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

İskele Sağlık Merkezi

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

Mehmetçik Sağlık Merkezi

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

Lefke

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Cengiz Topel Hastanesi

Lefke Avrupa Üniversitesi

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