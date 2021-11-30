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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık: “Sağlık Bakanlığı kontrolünde ülkemizde gıda üreten işletmelerin denetlenmesi ve kayıt altına alınması için çalışmalar tamamlanmıştır “

30 Kasım 2021 Salı 16:06
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı açıklaması:

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele ile birlikte ülkemizde sağlıklı gıda tüketimi ve denetimi konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Gıda Ve Yem Yasası ile Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca Sağlık Bakanlığı kontrolünde, ülkemizde gıda üreten işletmelerin denetlenip, kontrol altına alınabilmesi adına Bakanlığımız tarafından yürütülen; işletmelerin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda yerli gıda üreticilerine gerçekleştirilen hijyen denetimleri, üretim akışı ve kullanılan hammadde, işlem yardımcıları, gıda katkı maddeleri ile ilgili denetimler ve kullanılacak etiketlere ait denetim ve kontrolleri tamamlanmış olan işletmelere işletme kayıt belgeleri verilmeye başlandı. Bakanlığın belirlediği geçiş süresi sonunda işletme kayıt belgesi verilmiş olan işletmelerin, ürettikleri ürün etiketleri üzerinde işletme kayıt numaralarının yer alması yasal zorunluluktur. Bakanlığın işletmelere tanıdığı süre sonunda işletme kayıt numarası olmayan işletmeler üretim ve/veya satış yapamayacaktır.

Aynı yasal mevzuat gereği gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği/ ithal edildiği ve/veya fason üretildiği ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten tüm işletmelere işletme kayıt belgesi verilecektir. İşletme kayıt belgesi olmayan bahse konu işletmelerin işletme faaliyetleri durdurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Yasal mevzuatlar uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve aşağıda isimleri belirtilen gıda işletmelerine İşletme Kayıt Belgeleri verilmiştir.

İŞLETME LİSTESİ

Trodos Gıda

Ank Co Ltd

Nemtor Ltd

Horozoğlu Ltd

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi KOOP SÜT MidMediterranean Trading Ltd.

Old John Enterprises Ltd

Kıymet Şadi

İlke Özerlat

Ahmet Emektar Necip Emektar

Kemal Tüccaroğlu

Özmeb Trading Şerife Solmaz Çerkez

Big Alive Healthy Food Trading Baharyolu & co Ltd

Fehim Yiğittürk

Kemal Okta

Mehmet Çelebi

Hakan Arsal

Alev Albayrak

Tarsan Ltd

Mir Ticaret Ltd

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