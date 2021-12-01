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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:19
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıkların Yasası uyarınca HIV/AIDS  bildirimi zorunlu bir hastalıktır. 

Bu kapsamda vakaların bildirimi hasta isimleri kodlanmış olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine yapılmaktadır. 

Ülkemizde farklı yıllarda tanı almış  hayatta olan toplam  103 HIV hastası  vatandaşımız  bulunmaktadır.
Bu kişilerin 7'si kadın  96'sı erkektir. 2020 yılında yeni teşhis alan kişi sayısı 8 dir.78 kişi KKTC de yaşamakta ve  tedavi almaktadırlar. 

Hastaların tedaviye ücretsiz olarak ulaşımı sağlanmakta ve sistem içinde isimleri kodlanarak tanı ve tedavi hizmetlerine deşifre olmadan ulaşmaktadırlar. 

Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi ile bulaştırıcılık önlenebilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir.Bu güncel tedaviler bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanmaktadır.

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