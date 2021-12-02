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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Covid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı...

02 Aralık 2021 Perşembe 16:30
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
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(01.12.2021 tarihi itibarı ile)
LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 08:30-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Kolan British Hospital  10:00-17:00
Değirmenlik Sağlık Merkezi 08:30-13:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi  08:00-16:00
Trenyolu Polikliniği 08:30-12:00/ 12:30-14:00
Cyprus Life Hospital 08:00-17:00
Elite Hospital 24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir
Merkez Lefkoşa 09:00-12:00
Etik Hastanesi 08:00-17:00 C.TESİ (08:00-13:00 ) 
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
Gazimağusa Devlet Hastanesi  08:00-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Maraş Sağlık Merkezi  09:00-12:00
Mağusa Yaşam Hastanesi  09:00-14:00
Akdoğan Sağlık Merkezi  08:30-13:00
Serdarlı Sağlık Merkezi  08:30-13:00
Geçitkale Sağlık Merkezi  09:00-12:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri  08:00-16:00
Kunter Güven Hastanesi 13:00-16:00
Mağusa Tıp Merkezi 10:00-12:30/13:30-16:00
GİRNE BÖLGESİ
Girne Akçiçek Hastanesi  08:00-14:00
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi  08:00-16:00
Lapta Sağlık Merkezi  08:30-13:30
Çamlıbel Sağlık Merkezi  08:00-14:00
Esentepe Sağlık Merkezi  09:00-13:00
Girne Amerikan Üniversitesi  09:00-13:00/14:00-17:00
Dikmen Sağlık Ocağı 09:00-12:00
LEFKE BÖLGESİ
Cengiz Topel Devlet Hastanesi 09:00-13:00
İSKELE BÖLGESİ
İskele Sağlık Merkezi  09:00-14:00
Dipkarpaz Sağlık Merkezi  08:30-13:30
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 08:30-12:00
Mehmetçik Sağlık Merkezi  09:00-12:00
GÜZELYURT BÖLGESİ
Güzelyurt Sağlık Merkezi  08:00-12:00

Son Güncelleme: 02.12.2021 17:33
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