Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

|(01.12.2021 tarihi itibarı ile)
|LEFKOŞA BÖLGESİ
|HASTANE ADI
|HAFTA İÇİ
|HAFTA SONU
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
|08:30-14:00
|C.TESİ (08:00-16:00 )
|Kolan British Hospital
|10:00-17:00
|Değirmenlik Sağlık Merkezi
|08:30-13:00
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|08:00-16:00
|Trenyolu Polikliniği
|08:30-12:00/ 12:30-14:00
|Cyprus Life Hospital
|08:00-17:00
|Elite Hospital
|24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir
|Merkez Lefkoşa
|09:00-12:00
|Etik Hastanesi
|08:00-17:00
|C.TESİ (08:00-13:00 )
|GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
|Gazimağusa Devlet Hastanesi
|08:00-14:00
|C.TESİ (08:00-16:00 )
|Maraş Sağlık Merkezi
|09:00-12:00
|Mağusa Yaşam Hastanesi
|09:00-14:00
|Akdoğan Sağlık Merkezi
|08:30-13:00
|Serdarlı Sağlık Merkezi
|08:30-13:00
|Geçitkale Sağlık Merkezi
|09:00-12:00
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri
|08:00-16:00
|Kunter Güven Hastanesi
|13:00-16:00
|Mağusa Tıp Merkezi
|10:00-12:30/13:30-16:00
|GİRNE BÖLGESİ
|Girne Akçiçek Hastanesi
|08:00-14:00
|Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi
|08:00-16:00
|Lapta Sağlık Merkezi
|08:30-13:30
|Çamlıbel Sağlık Merkezi
|08:00-14:00
|Esentepe Sağlık Merkezi
|09:00-13:00
|Girne Amerikan Üniversitesi
|09:00-13:00/14:00-17:00
|Dikmen Sağlık Ocağı
|09:00-12:00
|LEFKE BÖLGESİ
|Cengiz Topel Devlet Hastanesi
|09:00-13:00
|İSKELE BÖLGESİ
|İskele Sağlık Merkezi
|09:00-14:00
|Dipkarpaz Sağlık Merkezi
|08:30-13:30
|Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
|08:30-12:00
|Mehmetçik Sağlık Merkezi
|09:00-12:00
|GÜZELYURT BÖLGESİ
|Güzelyurt Sağlık Merkezi
|08:00-12:00
Son Güncelleme: 02.12.2021 17:33