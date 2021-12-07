Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
banner107

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

07 Aralık 2021 Salı 17:13
965 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
banner108

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar doğrultusunda 

Yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalmaktadır. Yakın temaslıların son temas tarihi 0. gün olarak kabul edilir. Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır. 

Yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, aşılı ise 7. günde, aşısız ise 10. günde otomatik olarak geçici bir süre bileklik takibi sonlanacak ve kontrol için PCR alınacaktır. 

Yakın temaslıların karantinası 7. ve 10. Günde yaptırdıkları negatif test sonucuna göre sona erecektir.  

Temaslı kişiler aşı durumuna göre negatif PCR sonuçlarını ibraz etmeleri durumunda en yakın Turkcell bayisine giderek bilekliklerini çıkartabilirler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKÜ 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenledi
AKÜ 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenledi
Dündar Faraç hayatını kaybetti
Dündar Faraç hayatını kaybetti
Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi
Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim