Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacaktır.

Aşılama merkezler aşağıdaki gibidir

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği

14.00- 18.00 saatleri arasında

Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Ayrıca 12-18 yaş gurubu hatırlatma dozları ( son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlamış olup, kişiler daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilirler.