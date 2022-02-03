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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

03 Şubat 2022 Perşembe 16:38
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı açıklaması:

Sağlık Bakanlığı görünen lüzum üzerine Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'nde yaşanan son derece üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duymuştur. 

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi Vakıflar İdaresinin tescil ettiği  Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir.    

Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur.  Ayrıca açılmak istenen  huzurevi ve  bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek  hatta  maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır. 

Sağlık Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir. 

Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır. 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmiş olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır. 

Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk  alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler  ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir. 

  Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş  ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi   Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede  yürütülmektedir.

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