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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

10 Nisan 2022 Pazar 13:40
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

11 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşıları yapılmayacaktır. Lefkoşa ve ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve saatleri aşağıda göndermiş olduğum listede yer almaktadır.

KKTC

COVİD AŞI MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

LEFKOŞA BÖLGESİ

HASTANE ADIHAFTA İÇİ

TRENYOLU POLİKLİNİĞİ08:00-12:00-12:30-14:00

DEĞİRMENLİK SAĞLIK MERKEZİ08:30-13:00

YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ08:00-16:00

KOLAN BRITISH HOSPITAL10:00-17:00

CYPRUS LIFE HOSPITAL08:00-17:00

ELITE HOSPITAL08:00-17:00

ETİK HASTANESİ08:00-17:00

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ08:00-14:00

MARAŞ SAĞLIK MERKEZİ09:00-12:00

AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ08:30-13:00

SERDARLI SAĞLIK MERKEZİ08:30-13:00

GEÇİTKALE SAĞLIK MERKEZİ09:00-12:00

YDÜ HASTANESİ MAĞUSA DİSPANSERİ08:00-16:00

GİRNE BÖLGESİ

LEYMOSUN KÜLTÜR EVİ08:30-14:00

DİKMEN SAĞLIK OCAĞI09:00-12:00

LAPTA SAĞLIK MERKEZİ08:30-13:30

ÇAMLIBEL SAĞLIK MERKEZİ08:00-14:00

ESENTEPE SAĞLIK MERKEZİ09:00-13:00

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ09:00-13:00

DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ08:00-16:00

LEFKE BÖLGESİ

CENGİZ TOPEL DEVLET HASTANESİ09:00-13:00

LEFKE SAĞLIK MERKEZİ08:00-12:00P(Perşembe günleri hariç)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ08:30-16:30

İSKELE BÖLGESİ

İSKELE SAĞLIK MERKEZİ09:00-14:00

DİPKARPAZ SAĞLIK MERKEZİ08:30-13:00

YENİERENKÖY SAĞLIK MERKEZİ08:30-12:00

MEHMETÇİK SAĞLIK MERKEZİ09:00-12:00

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ08:00-12:00

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ08:30-17:00

Son Güncelleme: 10.04.2022 13:50
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