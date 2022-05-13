Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Altuğra:” Sağlık hizmeti sunmamızda özel bir öneme sahip eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlar, güzel bir gelecek temenni ederim” 

13 Mayıs 2022 Cuma 16:08
588 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 14 Mayıs Eczacılılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 

Bakan Altuğra şunları kaydetti; 

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 

İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. 
Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de verilen pandemi mücadelesinde eczacılarımız verdikleri hizmetlerle, salgına karşı en önemli paydaşlarımız arasında yer almışlardır.       
     
Bugün birçok ülkeye göre pandemide sergilediğimiz başarıda sağlık çalışanlarının tümüyle birlikte en büyük paylardan biride şüphesiz Eczacılara aittir. 

Yaşanılan bu olağanüstü süreçte eczacılar, her türlü zorluğa ve hastalık riskine rağmen, üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmişler ve Covid- 19’la mücadeleye büyük katkılar sunmuşlardır. 
Bakanlıktaki görev sürecim boyunca sağlık alanında en önemli paydaşlarımız arasında olan Eczacılarımız ile istişare içerisinde olmaya ve mevcut sorunların birlikte aşılması için hazır olduğumu belirtmek isterim. 
         
Bu vesile ile sağlık hizmeti sunumumuzda ve ilaç sektöründe özel bir öneme sahip eczacılarımızın bu anlamlı gününü kutlar, mesleğin devamı için daha güzel bir gelecek temenni ederim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."
6 ayda çiğ süte yapılan zam oranı %234 !
6 ayda çiğ süte yapılan zam oranı %234 !
Türkiye'den gelen kaynak AKSA'ya
Türkiye'den gelen kaynak AKSA'ya










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim