Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 14 Mayıs Eczacılılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra şunları kaydetti;

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir.

İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar.

Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer almaktadır.

Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de verilen pandemi mücadelesinde eczacılarımız verdikleri hizmetlerle, salgına karşı en önemli paydaşlarımız arasında yer almışlardır.



Bugün birçok ülkeye göre pandemide sergilediğimiz başarıda sağlık çalışanlarının tümüyle birlikte en büyük paylardan biride şüphesiz Eczacılara aittir.

Yaşanılan bu olağanüstü süreçte eczacılar, her türlü zorluğa ve hastalık riskine rağmen, üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmişler ve Covid- 19’la mücadeleye büyük katkılar sunmuşlardır.

Bakanlıktaki görev sürecim boyunca sağlık alanında en önemli paydaşlarımız arasında olan Eczacılarımız ile istişare içerisinde olmaya ve mevcut sorunların birlikte aşılması için hazır olduğumu belirtmek isterim.



Bu vesile ile sağlık hizmeti sunumumuzda ve ilaç sektöründe özel bir öneme sahip eczacılarımızın bu anlamlı gününü kutlar, mesleğin devamı için daha güzel bir gelecek temenni ederim.