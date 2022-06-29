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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

"Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemisinde mevcut seyrin değişmesi halinde gerekli tüm önlemleri almıştır " 

29 Haziran 2022 Çarşamba 15:18
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemisinde mevcut seyrin değişmesi halinde gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Mart 2020 tarihinde başlayan Covid-19 pandemisi halen devam etmektedir.

Bu süre zarfında hastalık virüsün gösterdiği mutasyona bağlı olarak değişime uğramış ve hastalardaki semptomları ve hastaneye yatışları farklılık göstermiştir. 

Son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında artış yaşanmaktadır. Ancak hastane yatışları, yoğun bakım veya ölüm sayılarında herhangi bir artış görülmemektedir.
Hastalar daha çok üst solunum yolu şikayetleri ile başvurmaktadırlar. 

Tam da bu noktada semptom gösteren kişilerin test sonuçlarının pozitif olup olmadığına bakılmaksızın maske takmaları riskli popülasyonu korumak amacıyla büyük önem taşımaktadır. 

Covid-19  olan kişiler 1102, 0533 8428358 numaralı telefonları arayarak bir danışman doktora ulaşmakta ve gerektiği şekilde yönlendirilmektedirler. 

Ayrıca kişiler ihtiyaç duymaları halinde mesai saatleri içerisinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezindeki polikliniklere başvurabilirler. 

Mesai saatleri dışında ise solunum sıkıntısı ve bunun gibi acil şikayetleri olan kişiler ise hastanelerin acil servislerine başvurabilirler. 

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerimizde Covid-19 hasta kabulü için gerekli organizasyonlar yapılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komiteleri pandemiyle ilgili tüm gelişmeleri DSÖ ve diğer bilimsel merkezler aracılığıyla günlük olarak takip etmektedirler. 

Buna bağlı olarak hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük, gerek hasta yatışı, gerekse yoğun bakım ihtiyacı açısından bakanlığımız tarafından tüm önlemler alınmış olup, gerekli tüm planlamalar yapılmıştır.

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