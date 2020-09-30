Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık Açıklaması şu şekilde:

Öğrenci taşımacılığında görev yapacak olan şoför ve yardımcılarına PCR testleri başlamış olup, tüm görev alacak personelin aşağıda yer alan merkezlerde ücretsiz olarak uygulanacak PCR testlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Lefkoşa Fuar Alanı saat 11.00 ile 16.00 arasında, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde sabah 08.00 öğlen 12.00 arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise saat 15.00 itibariyle PCR testleri yapılmaktadır.

Bugün başlayan PCR testleri yarına kadar belirtilen saatlerde devam edecektir.