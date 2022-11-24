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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Sağlık Bakanlığı, ülkede ambalajlanmış suların tümünün dünyada kullanılan ve onaylanmış yöntemlerle üretildiğini belirtti.

24 Kasım 2022 Perşembe 09:42
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!



Bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, 20 su fabrikası, 28 istasyon ve su kabininden her ay kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için numuneler aldığını ifade eden bakanlık, çıkan analiz sonuçlarının Bakanlığın internet sayfasından yayınlandığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak halkımızın sağlığı bizim için büyük önem taşımaktadır” denilerek, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası çerçevesinde halka güvenli su sağlamak adına Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın hem Türkiye Cumhuriyeti hem Avrupa Birliği ile uyumlu bir yasa olduğu ifade edilen açıklamada, “Şu an ülkemizde üretilen ambalajlanmış suların tümü dünyada kullanılan ve onaylanmış yöntemlerle üretilmektedir” denildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, bu yasa ve tüzüklerin kendisine verdiği sorumluluk ve yetki doğrultusunda 20 su fabrikası, 28 istasyon ve su kabininden her ay kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için numuneler aldığı kaydedildi.

Çıkan analiz sonuçlarının Bakanlığın internet sayfasından yayınlandığı ifade edilen açıklamada, mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir olumsuz sonuç karşısında hem yasal çerçevede para cezası yazıldığı, hem de işletme düzeltici faaliyetlerini yapıp tekrar alınan numunelerin analiz sonuçları olumlu çıkıncaya kadar üretimi durdurulduğu belirtildi.

Mayıs-Ekim periyodunda 594 numunenin analiz edildiği kaydedilen açıklamada, sonuçların Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında paylaşıldığına dikkat çekildi.

KKTC’de Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olan ve halkın tükettiği herhangi bir yiyecek ve içecek maddesinin kontrolsüz veya sağlığa zararlı olduğu bilgisi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından teyit edilmediği sürece itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, önceliğin halkın sağlığı olduğu yinelendi.

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