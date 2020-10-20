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Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Güney'e geçişlerle ilgili açıklama yaptı.

20 Ekim 2020 Salı 16:48
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Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda  dün açıklanan 2. Madde ile ilgili tarafımıza gelen sorular nedeniyle açıklama yapmak gereği duymuş bulunmaktayız.

Güney Kıbrıs'a geçişler ile ilgili maddenin uygulaması şu şekilde olacaktır. 

 " 21 Ekim 2020 tarihinden itibaren (21 Ekim 2020 dahil) çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile Güney Kıbrıs'a geçen kişiler hariç herkes Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu beyan etmek zorundadır." 

Yukarıda belirtilen eğitim, sağlık ve çalışma nedeniyle Güney kıbrıs'a geçiş yapan kişiler ve refakatçileri ise random PCR testi yapmak suretiyle geçişlerine devam edebileceklerdir. 

Ayrıca turistik amaçla yaptırılacak olan  PCR testleri ücretleri  Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarlarda 100 TL olarak belirlenmiştir. 

Random PCR testleri,  ateş polikliniklerinde alınan testler, temaslıların PCR testlerinden ise herhangi bir ücret alınmamaktadır. 
 

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