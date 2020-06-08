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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 ile ilgili oluşturulan bilim kurulu ile toplantı gerçekleştirildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 18:07
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 ile ilgili oluşturulan bilim kurulu ile   toplantı gerçekleştirildi .

Bugün yapılan Sağlık Bakanlığı  Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta geçişler  ve karantina uygulamaları görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, basında iddia edildiği gibi, toplantıda 1 Temmuz öncesinde işçilerin Güney Kıbrıs’a geçip karantinasız dönüş yapmaları yönünde bir görüş verilmediği kaydedildi.

Türkiye'den gelenlere uygulanan karantina uygulamasının devamı, Güney'den karşılıklı geçişler konusunda sağlıkla ilgili geçişlerde halihazırda uygulanan kolaylıkların devamı ve işçiler konusunda başlanan uygulama görüşüldü.

Toplantıda serbest geçişler başlayıncaya kadar isteyen işçilerin Güney KIbrıs’a geçerek çalışabileceği ancak serbest geçişler başlayıncaya kadar KKTC’ye geçmeleri durumunda karantinaya alınacakları kaydedildi.

Ayrıca insani ihtiyaçlar açısından izin alınması kaydı ile  kolaylık sağlanabileceği konusunda Bakanlar Kurulu’na görüş bildirilmesi yönünde karara varıldı. Karşılıklı günlük geçişlerinse halen riskli olduğu bu nedenle serbest geçişler için henüz erken olduğu konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSınır KapılarıKoronavirüs
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