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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

" İşletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamaktadır"

10 Mayıs 2020 Pazar 17:26
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Ülke genelinde müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapmaya başlayacak olan tüm işletmelerin personellerine gerekli covid-19 testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olup işletmelerin büyük bir kısmının neticeleri belediyelere iletilmiştir.

Geriye kalan az sayıda müracaat eden  işletmenin neticeleri şu anda yazılmakta olup, belediyelere iletilmektedir  ve en geç sabah 08.30 da tamamlanmış olacaktır. 

Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek belediylerde gerekli işlemlerini tamamlayan tüm işletmeler,  yarın servise başlayacaktır.   


İşletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.

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