Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama daha

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili olarak Bakanlığımıza gelen sorular üzerine aşağıda belirtilen açıklamanın yapılma gereği duyulmuştur.

1. 29.09.2020 tarihinde(bugün) yayınlanan kararların 11. Maddesi’nde de belirtildiği gibi kapatılan iş yerleri ve toplu faaliyetler: masaj salonları, casino, disco, club, bar, sinema, tiyatro, panayır, tombola, doğum günü, sünnet töreni, düğün salonu, mevlit, toplu ibadetler ve cenaze törenleri hususunda alınan kararları içermektedir.

2. A, B ve C Kategorilerinden gelecekler ile ilgili karantina koşulları ve QR kod uygulaması ile ilgili değişiklik yapılmamıştır.