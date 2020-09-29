Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı

Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama daha

Bakanlık yeni bir açıklamada bulundu.

29 Eylül 2020 Salı 17:04
2096 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama daha

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili olarak Bakanlığımıza gelen sorular üzerine aşağıda belirtilen açıklamanın yapılma gereği duyulmuştur.
1.    29.09.2020 tarihinde(bugün) yayınlanan kararların 11. Maddesi’nde de belirtildiği gibi kapatılan iş yerleri ve toplu faaliyetler: masaj salonları, casino, disco, club, bar, sinema, tiyatro, panayır, tombola, doğum günü, sünnet töreni, düğün salonu, mevlit, toplu ibadetler ve cenaze törenleri hususunda alınan kararları içermektedir.
2.    A, B ve C Kategorilerinden gelecekler ile ilgili karantina koşulları ve QR kod uygulaması ile ilgili değişiklik yapılmamıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim