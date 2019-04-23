Sağlık Bakanlığı'ndan 'damacana su' açıklaması

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Görülen lüzum üzerine kamuoyunu bilgilendirmek üzere yapılan duyuru



Sağlık Bakanlığı olarak, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca, ülkemizde faaliyet gösteren tüm ambalajlanmış içme suyu üretim tesislerinin sadece damacana hatlarında yapılan denetim ve dolayısı ile analizler neticesinde, damacana su üretimi veya dolumu yapan Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su, Aysu firmalarının damacana üretim hatlarında tespit edilen limit üstü Bromat miktarı ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması hususunda söz konusu firmalar ikaz edilmiş ve sadece damacana üretim faaliyetleri yedi gün süre ile test amaçlı üretim yapılması dışında durdurulmuştur. Önümüzdeki günlerde yapılacak tahlil sonuçlarına göre söz konusu firmaların damacana üretimine başlayıp başlamadıkları hususlarıyla, tüm firmalardan alınacak numunelerin analiz sonuçları Bakanlığımız tarafından bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bakanlığımızın hedefi ambalajlanmış içme suyu üretimlerini durdurmak değil, bilakis firmaların mevzuata uygun üretim yapmalarını sağlamaktır. Bu süreçte, yukarıda adı zikredilen firmalar da dahil olmak üzere, halk sağlığı hususundaki hassasiyetimize sahip çıkıp anlayış, inanç ve sabırla Bakanlığımızla tam işbirliği yapan tüm firmalara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Öte yandan Hediyem Su Genel Müdürülüğü'de konuyla ilgili açıklama yaptı

Üretim durduruldu -Kapatıldı iddialarına ilişkin sosyal medyada dolaşan gerçeği yansıtmayan haberler asılsızdır. Dedikodu mekanizmasını çalıştıran ve haber içeriğini öğrenmeden, kaos yaratan ve bundan kendine kazanç elde etmek isteyen bazı kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz büyüdükçe küçük şeyler yaparak ülkenin en çok tercih edilen markasını karalamaya yönelik bu haberler hem yerli üretimi hemde sosyal medyada sadece huzursuzluk ve olumsuz algı yaratmaktadır. Ambalajlı içme suyu yasasına uygun üretime devam etmekteyiz. Gün içinde kapsamlı ve belgelere dayali gerekli basın bildirisi TAK ajansina bildirilecektir. Yanimizda destek veren bilinçli tüketicilere sonsuz teşekkürler.