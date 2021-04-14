Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...

Sağlık Bakanlığı, ev karantinası kriterlerini açıkladı. Kriterlere uygun kişilerin karantina takip sistemine dahil olacakları bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
265 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda ev karantinasına  onay verilen ve izin belgesi olan kişiler elektronik bileklik uygulama kapsamında"  Karantina Takip Sistemi " ne  dahil olacaktır . 

Bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce " Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası değerlendirme komitesi aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

•70 yaş üstü yaşlılar 
•12 yaş altı çocuklar 
•Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
•İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
•Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
•1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
•3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar 
•Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler 
•Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler 
•Otizm spekturumu
•Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
•Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar 
•Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler 
•Organ ve kök hücre nakilli hastalar 
•Gebelik

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu
Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu
"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"
"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim