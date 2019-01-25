Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Sağlık Bakanlığı'ndan GRİP Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 10:37
Sağlık Bakanlığı'ndan GRİP Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ yazılı açıklamasında, “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” uyarınca ülkede herhangi bir salgın hastalık söz konusu olduğunda Enfeksiyon Komitesi’nin alınması gereken önlemler ve izlenecek yol konusunda toplanarak birtakım kararlar aldığı ve uygulamaya koyduğunu belirtti.

Grip vakalarının ortaya çıkması üzerine Enfeksiyon Komitesi’nin, bu ay başından beri düzenli olarak “gribal hastalıklar” başlıklı dizi toplantılar gerçekleştirdiğini bildiren Uludağ, komitenin aldığı kararlar doğrultusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde “Grip Polikliniği” kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
 

Uludağ, bu konudaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü, Grip Polikliniği’nin en erken zamanda, muhtemelen hafta başına kadar hizmet vermeye başlayacağını, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yetişkinlere poliklinik hizmeti vereceğini; ayrıca çocuk hastalıkları uzmanlarınca da bir çocuk polikliniği oluşturulacağını bildirdi.


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ yazılı açıklamasında şu ifadere yer verdi:

Şu anda ülkemizdeki grip, mevsimsel griptir ve vakaların tamamı geçtiğimiz 2018-2019 grip mevsiminde görülen, H1N1 ve H3N2 virüsleri ile aynıdır. Bugüne kadar geçmiş yıllarda görülen Influenza virüsü dışında farklı bir türe rastlanılmamıştır.


Rahatsızlığın belirtileri, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması, baş ağrısı, ateş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Risk grubunda olmayan kişiler evlerinde dinlenerek, başka kişiler ile temastan kaçınarak/ki bu bulaşı önlemek açısından önemlidir, bol sıvı tüketerek ve gerektiğinde ateş düşürücü alarak tedavi olabilirler. Mevsimsel grip, viral bir hastalık olduğundan antibiyotik kullanımının etkili olmayacağı akılda bulundurulmalıdır. 72 saat içerisinde iyiye gidiş görülmezse bir doktora başvurulmalıdır.
 

Ancak risk gurubu oluşturan kişilerde öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması baş ağrısı ateş eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman, vakit kaybetmeden bir hekime ulaşılmalıdır. Risk grubundaki kişiler, toplu yaşama alanlarında mümkün oldukça bulunmamalıdır.
 

Risk grubundaki kişileri sıralayacak olursak;
 

• 2 yaşın altındaki çocuklar

• 65 yaş ve üzeri kişiler

• Bakımevinde kalanlar

• Kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı olanlar

• Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar

banner41
• Aşırı kilolu olanlar

• Bağışıklık sistemi  baskılanmış olanlar

• Kan hastalığı olanalar

• Şeker hastalığı olanlar

• Norolojik hastalığı olanlar

• Sağlık çalışanları

• 6 ay - 18 yaş arasında olup sürkelia spirin kullanması gereken çocuklar

• Sağlık çalışanları
 

Gripten korunmanın en etkin yolu Eylül/Ekim ayları gibi aşı yaptırmaktır. Almamız gereken tedbirleri şöyle özetlersek;

 

- Grip olan kişiler evde kalıp dinlenmeli, özelikle toplu alanlarda, sinema, kafe gibi mekanlarda bulaşı engelleme adına bulunmamalıdır.
 

- Hasta olan çocuklarmızı iyileşme gerçekleşene kadar okullara/kreşlere göndermemeliyiz.
 

- Gripten korunmanın en etkin yollarından biri ise ellerimizi sık sık yıkamak ve kirli ellerle yüzümüze temas etmemektir. Maske kullanmak da gripten korunmak ve hasta isek başkalarına bulaşı engellemek için önemlidir.
 

Sağlık Bakanlığı olarak Elimizde anti viral ilaçlar mevcuttur. Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda risk grubundaki kişilere enfeksiyon, göğüs ve çocuk uzman hekimleri tarafından, yazılan reçeteler ile ilaç temin edilebilmektedir.
 

Halkımızın bu konuda tedirgin olmasın. Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda gerekeni yapmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri 25 Ocak 2019
KKTC Gazete Manşetleri 25 Ocak 2019
Erhürman Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi
Erhürman Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi
Son hava durumu raporu!
Son hava durumu raporu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim