Sağlık Bakanlığı'ndan Hemşire Nakil Duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca, acil nakil yapılması öngörülen ilçe ve kadro değişikliği için nakil yerleri ve hemşire sayılarını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, nakil formu, kimlik fotokopisi, kamudan son atama yazısı ve nakil için mazeretini gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu ile 12 Mayıs tarihine kadar bakanlığa başvuru yapılabilecek

Toplantı tarihi daha sonra bildirilecek.

HASTANELER ARASI İLÇE NAKİLLERİ

Hastane Adı Hemşire Sayısı

Dr. Burhan Nalbantoğlu 1 Gazimağusa Devlet Hastanesi 5 Dr. Akçiçek Hastanesi 3 Cengiz Topel Hastanesi 2 Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi 2

Sağlık Merkezi Sayısı Başvurabilecek Kadrolar