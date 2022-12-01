Sağlık Bakanlığı'ndan iki önemli açıklama

Bakanlık açıklaması şu şekilde:
Grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilirler. Kamuoyuna duyurulur.
Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Aralık Cuma gününden itibaren Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor.
Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilirler. Kamuoyuna duyurulur.