Sağlık Bakanlığı'ndan iki önemli açıklama

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Aralık Cuma gününden itibaren Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor.

Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilirler. Kamuoyuna duyurulur.