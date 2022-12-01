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Sağlık Bakanlığı'ndan iki önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı, 50 yaş üstü vatandaşlar için grip aşısı duyusunda bulundu.

01 Aralık 2022 Perşembe 15:53
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Sağlık Bakanlığı'ndan iki önemli açıklama



Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Aralık Cuma gününden itibaren Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor. 

Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

Son Güncelleme: 01.12.2022 16:59
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