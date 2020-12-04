Sağlık Bakanlığı'ndan kamuoyuna duyuru

Sağlık Bakanlığı açıklaması:
Güney Kıbrıs 'ta eğitim gören ve çalışan kişiler Covid-19 açısından temaslı olmaları durumunda en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1102 hattını arayarak bilgi vermekle yükümlüdürler. Kamuoyuna duyurulur.
Sağlık Bakanlığı2ndan yeni bir açıklama geldi.
Sağlık Bakanlığı açıklaması:
Güney Kıbrıs 'ta eğitim gören ve çalışan kişiler Covid-19 açısından temaslı olmaları durumunda en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1102 hattını arayarak bilgi vermekle yükümlüdürler. Kamuoyuna duyurulur.