Sağlık Bakanlığı'ndan münhal duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde görevlendirilmek üzere, en az ön lisans diplomasına sahip 1 adet Elektronörofizyoloji Teknikeri, 1 Adet Ameliyathane Teknikeri geçici personel alımı yapılacaktır.
Aranan Nitelikler:
- KKTC vatandaşı olmak,
- Münhal alanla ilgili Üniversite veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarından (Elektronörofizyoloji) mezun olmak, (Ameliyathane Teknikeri) mezunu olmak.
- Temiz Karakter Belgesine sahip olmak,
- Görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması,
- Erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak.
*Müracaatlar Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Arşiv Birimine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 9 Aralık 2019’dur.
**Mülakat tarihi ise başvuru yapan adaylara bilahare bildirilecektir.
Başvuru sırasında istenen evraklar:
- Başvuru dilekçesi,
- KKTC kimlik kartı,
- Diploma,
- Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan sabıka kayıt belgesi,
- Erkek adaylar için ASAL Şube’den onaylı Terhis Belgesi.