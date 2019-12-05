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Sağlık Bakanlığı'ndan münhal duyurusu!

05 Aralık 2019 Perşembe 15:10
Sağlık Bakanlığı'ndan münhal duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde görevlendirilmek üzere, en az ön lisans diplomasına sahip 1 adet Elektronörofizyoloji Teknikeri, 1 Adet Ameliyathane Teknikeri geçici personel alımı yapılacaktır.

Aranan Nitelikler:

- KKTC vatandaşı olmak,

- Münhal alanla ilgili Üniversite veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarından (Elektronörofizyoloji) mezun olmak, (Ameliyathane Teknikeri) mezunu olmak.

- Temiz Karakter Belgesine sahip olmak,

- Görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması,

- Erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak.

*Müracaatlar Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Arşiv Birimine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 9 Aralık  2019’dur.

**Mülakat tarihi ise başvuru yapan adaylara bilahare bildirilecektir.

Başvuru sırasında istenen evraklar:

- Başvuru dilekçesi,

- KKTC kimlik kartı,

- Diploma,

- Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan sabıka kayıt belgesi,

- Erkek adaylar için ASAL Şube’den onaylı Terhis Belgesi.

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