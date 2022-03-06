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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından, 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının, test yapılan kişilere ulaştırılmaması ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı

06 Mart 2022 Pazar 20:26
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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama
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5 Mart Cumartesi ve 6 mart Pazar tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmaması Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmamıştır. Sorun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği  ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyledir. 

5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde  antijen yaptırıp pozitif çıkan kişiler laboratuvarlar tarafından, PCR test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi tarafından aranmaktadır. 

Test yapılan ve sonucu mesaj olarak gelmemiş, laboratuvar ve temaslı takibi tarafından aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Aranmayan öğrencilerin okula alınmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişareler yapılmıştır. 

Dün gönderilemeyen SMS' lerin ulaştırması için çalışmalar devam etmekte olup, bugün yapılan test sonuçları gönderilmeye başlanmıştır.

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